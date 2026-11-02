Поезд "Первого информационного" вышел на Московскую линию минского метро

Маршрут - "Первый информационный"! Из депо Московской линии Минского метрополитена следует поезд, который каждый день будет напоминать минчанам, на каком телевизионном канале можно увидеть самые оперативные и проверенные новости.

Официальный представитель Минского метрополитена Андрей Дроб подтвердил, что "Первый информационный" уже давно является первым информационным партнером метрополитена.

Состав, в котором работает выездная студия "Первого информационного", уже принял первых пассажиров. Поезд отправляется на дистанцию - "вперед к победам, к хорошему дню, к хорошему настроению!"