"Поезд памяти" и "Поезд Победы" прибыли в Брест

Накануне скорбной даты - Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа - сегодня Брест погрузился в атмосферу сороковых.

В городе вспоминали, каким он был - последний мирный день - 21 июня 1941 года. На пешеходной улице Советской устроили исторический флешмоб. Ровно 81 год назад в эти минуты на границе заступали в наряд пограничники. Именно они приняли первый удар врага. А еще сегодня здесь встречали "Поезд памяти". Предстоящей ночью его юные пассажиры примут участие в митинге-реквиеме, приуроченном к годовщине начала Великой Отечественной.

Подробности из Бреста в репортажах Марии Тройнич и Анастасии Бенедисюк.

Довоенный быт восстановили в лагере реконструкторов

Музыка из старинного патефона, танцы и чай из самовара: предвоенную атмосферу реконструкторы воссоздают до малейших деталей. Виниловые пластинки в проигрывателе еще тридцатых годов. И даже иглы для патефона оригинальные.

"Это очень дорогое удовольствие - я вам серьезно говорю! И все очень просто!"

Палаточный лагерь участников военно-исторической реконструкции развернулся рядом с Брестской крепостью. Здесь все строго по-военному: вход в городок только по пропускам и в одежде сороковых. Все для того, чтобы проникнуться духом героического прошлого.





Самовар у нас 1927 года. Он с нами ездит по всем реконструкциям. Он настоящий. Мы стараемся, чтобы каждая вещь была из той эпохи. И только тогда можно наиболее чувственно понять тот момент, тот вкус, те запахи. Это все наполняет такую вот нашу армейскую жизнь.

В этом году в Брест приехали больше трехсот реконструкторов из Беларуси, России, Литвы, Эстонии, Чехии, Китая и Японии. На рассвете 22 июня они дадут театрализованный бой, во время которого покажут ключевые эпизоды обороны цитадели.

Мы приезжаем в Брест на годовщину начала нападения на Советский Союз, потому что нужно помнить эти события. Брестская крепость - это большой пункт в истории Великой Отечественной войны.

Пламя памяти

Память о подвиге защитников цитадели объединяет поколения и народы. Сегодня в Москву передадут частицу Вечного огня Брестской крепости. Церемония прошла у монумента "Мужество". В капсуле, в которой повезут огонь, находится специальное устройство - оно будет поддерживать пламя на протяжении всего пути. Ночью огонь доставят в храм Вооруженных сил России. И ровно в 4 часа утра там зажгут 1418 свечей: по одной на каждый день Великой Отечественной.

Это будет традиционная, ежегодная акция у нас. Сегодня важно говорить молодому поколению правду. Правду о тех трагических, героических событиях. Мы ценим вклад в победу всех государств. Мы хотим, чтобы в Европе, во всем мире помнили, на чьи плечи легла основная нагрузка и чей вклад в победу наиболее весом.

Ритуал "Боевой расчет" прошел в Брестской крепости

И первый шаг к победе в 1941-м сделали брестские пограничники. Каждый год в память о них у руин девятой заставы проходит ритуал "Боевой расчет". В руках курсантов портреты тех, кто охранял рубеж в ту самую роковую ночь. Для большинства из защитников она стала последней. В этом году к брестским курсантам присоединились учащиеся высших заведений России, Таджикистана и Казахстана. Участники заложили капсулу времени: послание пограничникам, которые сделают "Боевой расчет" в 2035 году.





Мы понимаем, сколько людей, пограничников, мирных жителей забрала эта война. В первые дни, секунды войны. Мы представляем, насколько тяжело им было тогда.

Последний мирный день

А вечером Брест снова наполнился атмосферой сороковых: реконструкторы вышли на променад по пешеходной улице Советской. Компанию офицерам составили дамы в шляпках и винтажных ситцевых платьях. Именно таким - беззаботным и счастливым был последний мирный день накануне Великой Отечественной. К историческому флешмобу присоединились и рестораны: официанты выставили на террасы самовары и постелили кружевные скатерти. Рядом выставка ретроавто. Чтобы приехать в Брест, многие машины проделали путь в тысячу километров.





Мотоцикл 40-х годов, немецкий. Он на ходу. Реставрировал я его полтора года. Надо помнить свою историю, если мы ее знать не будем, то будет опять 1941 год. И 4 часа 15 минут. К этому возвращаться нам никак нельзя. Мирного всем неба. Хотя небо и дождливое, но мирное.

По словам реконструкторов, акция "Последний мирный день" - не развлекательное представление, а напоминание, насколько хрупким может оказаться мир. И как важно его ценить.

Последний мирный день – только начало мероприятий к годовщине Великой Отечественной. Ночью в Брестской крепости пройдет масштабный митинг-реквием. Тысячи людей придут почтить память погибших защитников. Среди них и участники "Поезда памяти".

Старт молодежного патриотического проекта "Поезд памяти"

Это будет единственный раз, когда у школьников в расписании такой ранний подъем. Будильники заведены. Вообще, много раз за этот день участников, пассажиров "Поезда памяти", называли послами исторической правды о трагической памяти и героической победе.

Встреча белорусских и российских школьников случилась сегодня в час дня, когда поезд из Москвы прибыл на 4-ю платформу. Именно на этом составе вместе им предстоит за 2 недели объехать 15 городов Союзного государства!

"Поезд памяти": среди пассажиров - 200 школьников из Беларуси и России

Передвигаться поезд будет ночью от города к городу, а днем стоять на перроне в ожидании школьников, которые в это время будут выезжать на экскурсии и встречи.

Ольга Орлова, начальник пассажирского поезда: Дети, конечно, это большая ответственность, очень большая, но они очень хорошие. Они веселые, с ними очень интересно. Павел Овчинников, коллекционер (Беларусь)

Брест - Минск. Через города России

Сопровождать по всему маршруту, помимо постоянной команды проводников, педагогов, медиков, будет и сенатор Виктор Лискович. Говорит, уже проштудировал информацию про каждый из городов на карте.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Хочется донести им всю информацию правдивую, правду про ту историю, которую делали наши отцы, деды и прадеды. Я думаю, нам с вами будет возможность пообщаться, а сейчас давайте уделим внимание детям. Павел Овчинников, коллекционер (Беларусь)

"Поезд памяти" - инициатива Совета Республики и Совета Федерации

Молодежный патриотический проект "Поезд Памяти" был инициирован главами верхних палат парламентов Беларуси и России. Выбраны лучшие 10-классники -активисты, отличники учебы, спортсмены. В программе знакомство с достопримечательностями городов, они посетят места воинской славы, будут общаться с ветеранами Великой Отечественной войны.





Два государства - одна судьба. Так назвали встречу участников поезда с председателем Совета Республики и другими высокими гостями. Вместо запланированного часа общались куда больше. Практически до последнего вопроса. У молодых пытливых их было много.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Я очень рада этой встрече. Такие ребята позитивные, великолепные. Вопросы такие классные, замечательные. Это настоящие белорусы, россияне. И я думаю, даже уверена, будущее у нас прекрасное, потому что такая молодежь у нас замечательная. Павел Овчинников, коллекционер (Беларусь)





Вообще, сегодня в Бресте встречали сразу два поезда - "Памяти" и "Победы". Они прибыли на параллельные платформы. Этот уже знаком многим белорусам.

"Поезд Победы": история Великой Отечественной войны в 9 вагонах

Он колесил по стране и в прошлом году, в нынешнем Брест на маршруте - 10. Музей на колесах - как символ прошлого. "Поезд памяти" со школьниками будущего. Такая вот преемственность поколений.

Не допустить фальсификации истории, правильно и четко доносить свою позицию, гордиться восстановленным и созданным в мирное время. Беречь суверенитет равно госсимволику - это сказал белорусский министр образования. Так, с нового учебного года на торжественных линейках будет звучать государственный гимн и выноситься флаг. Такая же церемония в конце и начале каждой четверти. Да и в целом - больше внимания истории.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: Министерство образования совместно с Генеральной прокуратурой провело семинар по использованию аналитических и информационных материалов, которые получила Генеральная прокуратура во время расследования уголовного дела по геноциду белорусского народа. И по использованию в учебном процессе уже с 1 сентября во все учебные программы по таким предметам, как обществоведение, история Беларуси, всемирная история войдут эти информационно-аналитические материалы. Наша молодежь должна знать правду. Павел Овчинников, коллекционер (Беларусь)

10-й белорусско-российский молодежный форум

Общий урок истории сегодня провели не только школьники Беларуси и России. В Бресте в эти дни сразу две союзные команды. Накануне стартовал еще и 10-й юбилейный Форум молодежи. Студенты, преподаватели, историки и политологи двух стран. 60 человек в возрасте от 18 до 35. На повестке две основные темы - новая инфореальность (противодействие фейковой информации, как ответ - создание союзных медиа) и вторая тема - патриотизм в системе ценностей молодежи двух стран.





Денис Аширов, директор Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования России: Поднимаются те самые архивные материалы, которые долгое время были засекречены. Они позволяют сейчас доказать подлинность фактов. Мы подтверждаем фактическими материалами, а не просто голосовыми заявлениями, которые могут быть с трибуны, это главное. Павел Овчинников, коллекционер (Беларусь)

Форум проходит ежегодно. В прошлом встречали во Владивостоке. В Бресте Белорусский республиканский союз молодежи презентовал акцию "Беларусь: до и после".

Александр Лукьянов, председатель ЦК БРСМ: Мы выбрасываем или в телеграм-каналы, или социальных сетях объект, а молодым людям необходимо найти его сейчас в своем родном месте, в своем городе. Мы видим, например, это фотографии Дома правительства. Очень важно показать молодым людям, что эти здания, в которых они учатся, работают, в которых они проводят время, когда-то тоже являлись, можно сказать, участниками, живыми свидетелями тех трагических, но героических событий в истории нашей страны. Павел Овчинников, коллекционер (Беларусь)

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