"Поезд Памяти" объединил молодежь из 8 стран СНГ

День Независимости Беларуси объединил и молодежь из 8 стран СНГ. Накануне "Поезд Памяти" прибыл в Минск. Ключевой точкой маршрута стал военный парад у стелы "Минск - город-герой", также школьники стали свидетелями реконструкции и посетили культурно-исторические достопримечательности.

Позади у пассажиров "Поезда Памяти" больше 9 тыс. кмпути, 13 городов Беларуси и России, места боевой славы, культурно-исторические достопримечательности, крупные предприятия.

Кульминацией путешествия стал День Независимости Беларуси и 80-я годовщина освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Также школьники из 8 стран СНГ посетили историко-культурный комплекс "Линия Сталина", где увидели реконструкцию "Минский котел". Вечером для ребят в Минске подготовили экскурсию в Национальную библиотеку, образовательный центр МЧС и Музей истории Великой Отечественной войны.