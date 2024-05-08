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"Поезд Памяти" появился в минском метро

Музей великого подвига советского народа встал на рельсы синей ветки минского метро. "Поезд Памяти" стартовал от станции "Площадь Победы". Встречали состав под аккорды военных песен.

В каждом из пяти вагонов - история войны в ретрофотографиях, исторических фактах и документах. А музыкальная атмосфера порадовала пассажиров.

"Мы не ожидали, что приедет такой красивый вагон. Здесь поют песни, царит патриотичная атмосфера. Это говорит о том, что наше поколение помнит о подвигах", - поделилась эмоциями пассажирка Минского метрополитена.

"Прямо в вагоне играли гармонисты знаменитые советские песни и песни военной поры. Я слышал знаменитые композиции "Катюша", "День Победы". Были молодые люди, одетые в форму солдат Великой Отечественной. А пассажиры, которые заходили в вагоны, были приятно удивлены. Приятно, что песни подпевали не только люди старшего поколения, но и молодежь. Была атмосфера единства", - рассказал пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

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