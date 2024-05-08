"Поезд Памяти" появился в минском метро

Музей великого подвига советского народа встал на рельсы синей ветки минского метро. "Поезд Памяти" стартовал от станции "Площадь Победы". Встречали состав под аккорды военных песен.

В каждом из пяти вагонов - история войны в ретрофотографиях, исторических фактах и документах. А музыкальная атмосфера порадовала пассажиров.

"Мы не ожидали, что приедет такой красивый вагон. Здесь поют песни, царит патриотичная атмосфера. Это говорит о том, что наше поколение помнит о подвигах", - поделилась эмоциями пассажирка Минского метрополитена.