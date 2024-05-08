3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Поезд Памяти" появился в минском метро
Музей великого подвига советского народа встал на рельсы синей ветки минского метро. "Поезд Памяти" стартовал от станции "Площадь Победы". Встречали состав под аккорды военных песен.
В каждом из пяти вагонов - история войны в ретрофотографиях, исторических фактах и документах. А музыкальная атмосфера порадовала пассажиров.
"Мы не ожидали, что приедет такой красивый вагон. Здесь поют песни, царит патриотичная атмосфера. Это говорит о том, что наше поколение помнит о подвигах", - поделилась эмоциями пассажирка Минского метрополитена.
"Прямо в вагоне играли гармонисты знаменитые советские песни и песни военной поры. Я слышал знаменитые композиции "Катюша", "День Победы". Были молодые люди, одетые в форму солдат Великой Отечественной. А пассажиры, которые заходили в вагоны, были приятно удивлены. Приятно, что песни подпевали не только люди старшего поколения, но и молодежь. Была атмосфера единства", - рассказал пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Пограничники задержали белорусов, у которых при себе был дрон самолетного типа с катапультой
Почему Азербайджан - богатая страна и как Минск налаживает сотрудничество с Баку
Больше 53 % белорусов узнают о новостях политики из госСМИ Беларуси - социсследование
На базе БГПУ открыли cпортивный зал для занятия ушу
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ