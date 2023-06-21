"Поезд Памяти" прибывает в Брест 21 июня

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:



Это не только "Поезд Памяти", это поезд большой дружбы. Поэтому вы сейчас прикасаетесь к чему-то большому, очень важному и очень нужному. У вас будет не только историческая поездка, у вас будет очень насыщенная программа по другим объектам, встречи с интересными людьми; вы даже, если получится, увидите настоящих президентов, пообщаетесь с ними. Я думаю, вы запомните эту поездку на всю жизнь.