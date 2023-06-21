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"Поезд Памяти" прибывает в Брест 21 июня
Брестская крепость, Хатынь, Мамаев курган. Проект Союзного государства "Поезд Памяти" стартовал с Белорусского вокзала в Москве.
Участники этого года - старшеклассники из Беларуси, России, Армении и Кыргызстана. Всего 200 человек. Впереди их ждет увлекательное и интересное путешествие по известным белорусским и российским городам. Маршрут составлен так, чтобы ребята окунулись в историю Великой Отечественной войны и побывали в местах, которые стали символом героизма и стойкости советских воинов.
Молодые люди побывают в Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар от немецких захватчиков, посетят мемориал "Хатынь", который стал символом всех сожженных сел и деревень Беларуси, увидят скульптуру "Родина-мать" на Мамаевом кургане, месте, где прошло одно из самых кровавых сражений - Сталинградская битва.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
"Поезд Памяти" - это не просто два слова. Это обращение к нашей истории, истории подвига народа единой страны, когда Беларусь, Армения, Казахстан, Украина, Киргизия, Грузия, другие республики единого Советского Союза сплотились для того, чтобы победить и стать сильнее. И вот ценой огромных усилий единый народ одержал эту победу.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Это не только "Поезд Памяти", это поезд большой дружбы. Поэтому вы сейчас прикасаетесь к чему-то большому, очень важному и очень нужному. У вас будет не только историческая поездка, у вас будет очень насыщенная программа по другим объектам, встречи с интересными людьми; вы даже, если получится, увидите настоящих президентов, пообщаетесь с ними. Я думаю, вы запомните эту поездку на всю жизнь.
Сегодня "Поезд Памяти" прибудет в Брест, где к участникам проекта присоединятся старшеклассники из Беларуси. Всего за две недели ребята посетят 15 белорусских и российских городов.
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