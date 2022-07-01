"Поезд Памяти" прибыл в Могилев

Патриотический белорусско-российский проект "Поезд Памяти" продолжает свой путь. Накануне эшелон побывал в Орше. А сегодня его гудок услышал Могилев. На вокзале его пассажиров встречал оркестр и вальс. В программе посещение достопримечательностей, знакомство с историей города.



Возложили цветы участники проекта к подножию каплицы мемориала Буйничское поле и почтили минутой молчания жертв Великой Отечественной. Для ребят были подготовлены полевая кухня, партизанская поляна и фотозоны.