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"Поезд Памяти" отправится в путь 21 июня из Бреста
"Поезд Памяти" - это проект, который укрепляет дружбу молодого поколения братских народов. Стартует он 21 июня в Бресте.
В Совете Республики прошло первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению совместного белорусско-российского проекта. Участниками станут 200 ребят из Союзного государства, а также из Армении и Кыргызстана.
В этом году присоединился Азербайджан. Рассматривается вопрос об участии Узбекистана и Казахстана. Первые два дня ребята проведут в городе над Бугом - посетят Брестскую крепость, музей, а также на реконструкции увидят первые бои 1941-го.
Мы определили города, которые будут посещать ребята у нас здесь, в Беларуси. Местные органы власти занимаются формированием программы для ребят. Это и посещение исторических мест, это и мероприятия, которые будут направлены на то, чтобы показать историю современной Беларуси, показать наши города, показать, как развиваются наша страна, наша промышленность, экономика. Это тоже ребятам интересно.
"Поезд Памяти" пройдет в третий раз. Проект создан по инициативе Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального Собрания России.
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