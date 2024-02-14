"Поезд Памяти" отправится в путь 21 июня из Бреста

Мы определили города, которые будут посещать ребята у нас здесь, в Беларуси. Местные органы власти занимаются формированием программы для ребят. Это и посещение исторических мест, это и мероприятия, которые будут направлены на то, чтобы показать историю современной Беларуси, показать наши города, показать, как развиваются наша страна, наша промышленность, экономика. Это тоже ребятам интересно.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси