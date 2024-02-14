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"Поезд Памяти" отправится в путь 21 июня из Бреста

"Поезд Памяти" - это проект, который укрепляет дружбу молодого поколения братских народов. Стартует он 21 июня в Бресте.

В Совете Республики прошло первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению совместного белорусско-российского проекта. Участниками станут 200 ребят из Союзного государства, а также из Армении и Кыргызстана.

В этом году присоединился Азербайджан. Рассматривается вопрос об участии Узбекистана и Казахстана. Первые два дня ребята проведут в городе над Бугом - посетят Брестскую крепость, музей, а также на реконструкции увидят первые бои 1941-го.

Мы определили города, которые будут посещать ребята у нас здесь, в Беларуси. Местные органы власти занимаются формированием программы для ребят. Это и посещение исторических мест, это и мероприятия, которые будут направлены на то, чтобы показать историю современной Беларуси, показать наши города, показать, как развиваются наша страна, наша промышленность, экономика. Это тоже ребятам интересно.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

"Поезд Памяти" пройдет в третий раз. Проект создан по инициативе Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального Собрания России.

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