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"Поезд Памяти" завершил турне по историческим и памятным местам Союзного государства
Еще одна патриотическая эстафета. 15 городов за две недели посетили пассажиры "Поезда Памяти". Турне по историческим и памятным местам Союзного государства сегодня завершилось в Минске.
Участники акции - школьники из Беларуси и России - побывали там, где прадеды сражались с захватчиками. Ребята смогли прикоснуться к истории и прочувствовать масштаб тех страшных событий.
Проект пилотный и не имеет аналогов в истории российско-белорусской дружбы. Юлия Рубцова продолжит.
В Минске особая атмосфера этого дня чувствуется уже с утра, ее привезли пассажиры "Поезда Памяти". В День Независимости в белорусской столице кульминация большого путешествия. Этот аккорд в патриотическом маршруте, хоть и последний, но прозвучит не менее ярко, чем в Бресте или российском Смоленске.
Минск - 15-я остановка. Город-герой в годы Великой Отечественной пережил 1100 дней немецкой оккупации. Какую цену заплатили за мир, как восстанавливали из руин разрушенный город - все это еще предстоит узнать пассажирам уникального поезда.
Побывают в Национальной библиотеке и храме Всех Святых, возложат цветы на Кургане Славы и площади Победы. Пожалуй, самой зрелищной остановкой станет "Линия Сталина", где увидят события крупнейшей операции "Багратион".
"Поезд Памяти" - проект пилотный, но уже стал примером того, что народы двух стран не только разделяют общие ценности, но буквально мыслят одинаково и понимают друг друга. 200 школьников спустя две недели - единая команда, а не россияне и белорусы.
То, что наша молодежь помнит, а теперь еще и точно знает, как это было, сомневаться не стоит. Пробелы, если они и были, заполнены сполна. В каждом городе спасибо поколению победителей сказали, молча возложив цветы к подножиям братских могил, мемориалов, памятников.
Побывали В Бресте, увидели реконструкцию обороны Брестской крепости.
Курган Бессмертия в Смоленске, что сооружен из земли, привезенной из братских захоронений всех уголков области.
Увидели крупнейший в Европе памятник советскому солдату, что под Ржевом.
Возложили цветы к стеле на Богородецком поле под Вязьмой, где погибло и попало в плен полмиллиона советских солдат.
Узнали, как хранит память о каждом дне войны музейный комплекс парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.
А в Гродно побывали даже в Музее Победы - уникальная история на колесах в вагонах и драматические события военных лет, и исторические факты, и судьбы с воспоминаниями.
Это первый тур по городам Беларуси и России - Брест, Гродно, Витебск, Смоленск, Ржев, Вязьма, подмосковная Кубинка, Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Орша, Могилев, Гомель. Передвигались ночью, а утром новый перрон и уникальная история города и его жителей.
Проект - инициатива верхних палат парламента России и Беларуси. Надо повторить и не раз, уверены и участники, и организаторы. Не за горами и новые совместные проекты. Этот показал, такое союзное заходит на ура.
Проект получит продолжение - в будущем географию расширят, привлекая больше участников не только из Беларуси и России, но и других стран СНГ. Чем не прививка от переписывания истории и искажения фактов Великой Отечественной?
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