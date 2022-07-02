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"Поезд Победы" - единственный передвижной музей с эффектом погружения
"Победа" на главном железнодорожном вокзале страны. Интерактивный музей в 9 вагонов прибыл сегодня на свою финальную станцию Минск-Пассажирский.
Белорусско-российскому проекту первый путь и первая платформа. Здесь официальное парковочное место поезда Минск - Москва. Но на ближайшие три дня главный перрон уступили "Поезду Победы". Прежде чем осмотреть исторические вагоны - торжественные речи и концерт для ветеранов.
Дети войны, блокадники Ленинграда и выжившие в концлагерях первыми получили приглашение осмотреть экспозицию. От довоенных сводок через массированные танковые атаки, душегубки, радиоточки к торжеству 9 Мая. "Поезд Победы" - единственный передвижной музей в мире с эффектом погружения. Вокруг 150 фигур в натуральную величину, оригинальные книги, карты и военная атрибутика, световые и звуковые эффекты. И ни намека на привычные плацкарты и купе.
Маршрут "Поезда Победы" пролегал через 17 белорусских городов. "Ожившие" сводки войны прочувствовали 20 тысяч человек. Состав будет в Минске до 4 июля включительно.
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