"Поезд Победы" прибыл на железнодорожную станцию Орша - в маршруте 17 городов

В Беларусь прибыл уникальный передвижной музей "Поезд Победы". И первая остановка - в Орше. Это масштабный историко-просветительский проект, созданный в России. Впервые "Поезд Победы" побывал в Беларуси в прошлом году. Тогда в восьми городах его экспозицию посетили более 25 тысяч жителей нашей страны. Новый маршрут и впечатления первых посетителей - у Ольги Масловской.

Железнодорожный вокзал станции "Орша" - отправная точка "Поезда Победы". Этот белорусский город вошел в историю Второй мировой и Великой Отечественной войн. Именно под Оршей в июле 41-го впервые было испытано новое оружие - легендарные "катюши". Оборона и освобождение каждого города Беларуси - это история о беспримерном мужестве, память о котором и призваны хранить экспозиции, подобные "Поезду Победы".

Трехмерные панорамы и мультимедийные экраны

Последние мирные дни, вероломное вторжение фашистской Германии, защита Брестской крепости, концентрационные лагеря, главные сражения Великой Отечественной - каждый из девяти вагонов посвящен определенной странице войны. Трехмерные панорамы, художественный свет и звук, мультимедийные экраны - все это позволяет создать эффект присутствия.





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Передвижная экспозиция снова в Беларуси

Передвижная экспозиция в Беларуси во второй раз. Прошлым летом "Поезд Победы" встречали в восьми городах. Его посетителями стали 25 тысяч человек. Организаторы получили много писем от белорусов с просьбой еще раз приехать в нашу страну. В Год исторической памяти уникальный музей открывает двери.

Наш проект очень востребован. На сегодняшний день поезд проехал уже через всю Россию - от Крыма до Владивостока. Сегодня мы второй раз приехали в Беларусь. "Поезд Победы" - первый в мире уникальный инверсивный передвижной музей с эффектом погружения. Более 150 фигур, более 4 тысяч единиц оригинального реквизита. Сергей Лукша, администратор проекта "Поезд Победы"

Жители Орши торжественно встретили "Поезд Победы". Первыми посетителями экспозиции стали ветераны.

Самые сильные впечатления в этом вагоне, потому что мне пришлось из Орши до Освенцима ехать примерно в таком же вагоне. Такие музеи нужны обязательно для молодежи, потому что молодежь, которая не видела войны, которая родилась спустя несколько поколений после войны, должна знать, какие ужасы пережило старшее поколение. Виктор Юранов, бывший малолетний узник, житель г. Орши

Следующая остановка в Полоцке

Уже завтра, 11 июня, "Поезд Победы" встретят в Полоцке. Потом Витебск, Кричев, Жлобин, Осиповичи. Всего в маршруте 17 больших и малых городов нашей страны.