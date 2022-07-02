"Поезд Победы" прибыл в Минск

На железнодорожную станцию Минск-Пассажирский прибыл "Поезд Победы". Столица - финальная точка в маршруте для интерактивного музея. Историю, которая постоянно в движении с эффектом присутствия, полусотней видеопроекторов, звуковыми и световыми спецэффектами уже оценили 16 городов страны. В эти минуты открытие экспозиции и торжественный митинг.



Прямо с перрона Лидия Заблоцкая. "Победа" уже здесь. И хоть на вагоне написано, что "из Берлина", на самом деле музей прибыл из Солигорска еще ночью. И сразу на первый путь и первую платформу. Обычно здесь "паркуется" легендарный состав Минск - Москва. Место "Победе" он уступил на ближайшие три дня. Сейчас здесь официальное открытие экспозиции. На торжественном митинге - представители власти, Совета ветеранов и блокадники Ленинграда.







Единственный передвижной музей с эффектом погружения в Минске

Они станут первыми, кто пройдет все 9 вагонов. В каждом буквально накрывает история Великой Отечественной войны. Почему накрывает? "Поезд Победы" - единственный передвижной музей в мире с эффектом погружения. Человек, попадающий в вагон, видит воздушные бои, массированные танковые атаки, за минуты проживают солдатскую жизнь. Все это создается световыми и звуковыми эффектами. Поезд определенно многотонный компьютер на колесах. Из мультимедиа здесь полсотни проекторов, 150 фигур в натуральную величину и 4 тысячи оригинальной атрибутики.





"Поезд Победы" прошел 17 городов Беларуси

"Поезд Победы" посещал Минск год назад, но в этот раз маршрут увеличили до 17-ти городов. В этот раз начали с Орши, с исторической станции отправился в турне по Беларуси 10 июня. Увы, не все желающие успели почувствовать экспозицию. Поезд принимает ограниченное количество зрителей. Мы узнали, как будет налажено посещение "Поезда Победы" в Минске.