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"Поезд Победы" на 2 дня остановился в Минске
Дата отправления - июнь 1941-го. Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл сегодня в Минск. Музей курсирует уже 3 года и каждый раз собирает все больше желающих увидеть хронику Великой Отечественной. "Поезд Победы" - это история в движении, эффект присутствия, полсотни видеопроекторов, звуковые и световые спецэффекты.
Прямо на перроне поезд встречала Карина Гуревич.
Единственный передвижной музей в мире с эффектом погружения прибыл сегодня на станцию Минск-Пассажирский. "Поезд Победы" курсирует вот уже 3 года, каждый вагон в нем словно портал в годы Великой Отечественной: героическая оборона Брестской крепости, концлагерь, бронепоезд, геноцид… Одна из последних экспозиций - военные трибуналы над нацистами. Экспонаты и атмосфера внутри никого не оставляют равнодушными.
"Поезд Победы" в Минске встретили торжественным митингом. А первыми передвижной музей посетили ветераны и молодежь белорусской столицы. Гостей экспозиции сопровождает аудиогид. Звучит голос девушки Лидии - проводницы, которая не только рассказывает факты о событиях Великой Отечественной войны, но и делится эмоциями и переживаниями.
Ожившая хроника военных лет остановилась на станции Минск-Пассажирский на два дня. Дальше состав отправится в Молодечно, всего в маршруте 23 города Беларуси. Ну а желающие могут совершить виртуальный тур по иммерсивному музею на сайте "Поезда Победы".
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