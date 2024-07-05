"Поезд Победы" на 2 дня остановился в Минске

Дата отправления - июнь 1941-го. Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл сегодня в Минск. Музей курсирует уже 3 года и каждый раз собирает все больше желающих увидеть хронику Великой Отечественной. "Поезд Победы" - это история в движении, эффект присутствия, полсотни видеопроекторов, звуковые и световые спецэффекты.

Прямо на перроне поезд встречала Карина Гуревич.

Единственный передвижной музей в мире с эффектом погружения прибыл сегодня на станцию Минск-Пассажирский. "Поезд Победы" курсирует вот уже 3 года, каждый вагон в нем словно портал в годы Великой Отечественной: героическая оборона Брестской крепости, концлагерь, бронепоезд, геноцид… Одна из последних экспозиций - военные трибуналы над нацистами. Экспонаты и атмосфера внутри никого не оставляют равнодушными.

"Поезд Победы" в Минске встретили торжественным митингом. А первыми передвижной музей посетили ветераны и молодежь белорусской столицы. Гостей экспозиции сопровождает аудиогид. Звучит голос девушки Лидии - проводницы, которая не только рассказывает факты о событиях Великой Отечественной войны, но и делится эмоциями и переживаниями.