"Поезд Победы" прибыл в Могилев

Сразу вспомнилось, как мы были в лагере. Хоть я была маленькая, но все равно я помню очень хорошо. Все передается так, как вот действительно было - вот настолько уникален этот поезд. Надо, чтобы как можно больше людей посмотрело.



Галина Рыбцова, председатель Могилевской областной ассоциации малолетних узников фашистской неволи