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"Поезд Победы" прибыл в Могилев
Эшелон представляет собой уникальный передвижной музей, где воссозданы санитарный вагон, связистов, бронепоезда. Вагон "Брестская крепость". Благодаря мультимедийным экранам, трехмерным панорамам передана атмосфера сражений и быта воинов.
Факт
Историко-просветительский проект поддержан Администрацией Президента Беларуси и Российскими железными дорогами
Первыми посетителями музея стали ветераны и молодые патриоты.
Сразу вспомнилось, как мы были в лагере. Хоть я была маленькая, но все равно я помню очень хорошо. Все передается так, как вот действительно было - вот настолько уникален этот поезд. Надо, чтобы как можно больше людей посмотрело.
Замечательный проект, который позволяет нам, молодежи, окунуться в атмосферу тех далеких лет, которые прошли наши деды и прадеды. Подвиг - он вечен в нашей памяти, в наших сердцах.
"Поезд Победы" в Могилеве завершает свой большой путь по стране. За это время он побывал в Орше, Витебске, дошел до Бреста. В общей сложности его посетили свыше 20 тысяч человек.
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