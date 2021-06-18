"Поезд Победы" прибыл в Полоцк

Мы проехали уже порядка 40 городов. Все восхищены этой экспозицией, потому что это единственная в мире иммерсивная выставка в поезде. Это очень всем нравится. Все, кто заходит, у них захватывает дух от увиденного.

Николай Максименко, администратор "Поезда Победы"