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"Поезд Победы" в Жлобине, впереди еще 12 городов Беларуси

Подлинные артефакты, интерактив и максимальное погружение в военную эпоху. Передвижной музей "Поезд Победы" продолжает свой путь по Беларуси, и сегодня он в Гомельской области. Жители Жлобина прикоснулись к героическому прошлому советского народа - воссоздать атмосферу помогли механические спецэффекты, голограммы, трехмерная компьютерная графика и многое другое. В 9-ти вагонах история войны в деталях, от предпосылок до Великой Победы. Организаторы проекта планируют расширить экспозицию, сделать ее еще более зрелищной и насыщенной. "Поезд Победы" посетил уже 5 городов Беларуси.

Посетители поезда делятся впечатлениями:

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Мы слышали эти истории только от наших бабушек, дедушек, жутко. Конечно, замечательно, что есть такое место, куда мы можем прийти, волосы на руках становятся дыбом - столько эмоций.

Очень впечатляюще, советуем каждому здесь побывать, окунуться в эту атмосферу, очень дух захватывает.


Впереди еще 12 городов. Мобильный музей будет курсировать по Беларуси до Дня Независимости.


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