"Поезд Победы" в Жлобине, впереди еще 12 городов Беларуси

Подлинные артефакты, интерактив и максимальное погружение в военную эпоху. Передвижной музей "Поезд Победы" продолжает свой путь по Беларуси, и сегодня он в Гомельской области. Жители Жлобина прикоснулись к героическому прошлому советского народа - воссоздать атмосферу помогли механические спецэффекты, голограммы, трехмерная компьютерная графика и многое другое. В 9-ти вагонах история войны в деталях, от предпосылок до Великой Победы. Организаторы проекта планируют расширить экспозицию, сделать ее еще более зрелищной и насыщенной. "Поезд Победы" посетил уже 5 городов Беларуси.