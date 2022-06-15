3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Поезд Победы" в Жлобине, впереди еще 12 городов Беларуси
Подлинные артефакты, интерактив и максимальное погружение в военную эпоху. Передвижной музей "Поезд Победы" продолжает свой путь по Беларуси, и сегодня он в Гомельской области. Жители Жлобина прикоснулись к героическому прошлому советского народа - воссоздать атмосферу помогли механические спецэффекты, голограммы, трехмерная компьютерная графика и многое другое. В 9-ти вагонах история войны в деталях, от предпосылок до Великой Победы. Организаторы проекта планируют расширить экспозицию, сделать ее еще более зрелищной и насыщенной. "Поезд Победы" посетил уже 5 городов Беларуси.
Посетители поезда делятся впечатлениями:
Мы слышали эти истории только от наших бабушек, дедушек, жутко. Конечно, замечательно, что есть такое место, куда мы можем прийти, волосы на руках становятся дыбом - столько эмоций.
Очень впечатляюще, советуем каждому здесь побывать, окунуться в эту атмосферу, очень дух захватывает.
Впереди еще 12 городов. Мобильный музей будет курсировать по Беларуси до Дня Независимости.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов