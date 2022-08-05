Поезд врезался в легковушку в Брестской области

Гибель на железнодорожном переезде. В Ивацевичском районе электропоезд протаранил "ауди", водитель авто погиб. Авария случилась около семи утра вблизи станции Коссово-Полесское. Легковушка выехала на переезд перед приближающимся "Штадлером". Машинист применил экстренное торможение, но удара избежать не удалось. В МВД сообщили, что в момент ДТП работала сигнализация. Задержка в движении двух поездов сообщением Брест - Минск не превысила полутора часов.