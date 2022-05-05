Поезда Минского метрополитена украсили ко Дню Победы

На станциях и в поездах на мониторах демонстрируются различные видеоролики, заставки, посвященные Дню Великой Победы. Кроме этого, впервые на третьей линии на защитных барьерах размещены плакаты. Также включаются звуковые поздравления. Все это делается для того, чтобы каждый пассажир прочувствовал торжественность этого великого праздника, чтобы было приятно ехать в метро и чтобы еще раз услышать слова поздравления с Днем Победы.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена