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Поезда Минского метрополитена украсили ко Дню Победы
Ко Дню Победы преобразились поезда Минского метрополитена: вагоны украсила праздничная графика. Цветущий яблоневый сад как символ памяти, а также важнейшие исторические даты. Подготовила подземка и тематические плакаты (их разместили в каждом вагоне). О подвиге наших солдат рассказывают и в мультимедийном формате.
На станциях и в поездах на мониторах демонстрируются различные видеоролики, заставки, посвященные Дню Великой Победы. Кроме этого, впервые на третьей линии на защитных барьерах размещены плакаты. Также включаются звуковые поздравления. Все это делается для того, чтобы каждый пассажир прочувствовал торжественность этого великого праздника, чтобы было приятно ехать в метро и чтобы еще раз услышать слова поздравления с Днем Победы.
Помимо торжественной атмосферы, в метро позаботились и об удобстве пассажиров. Так, 9 мая интервал движения поездов сократят. На первой и второй ветке составы курсировать будут каждые 5 минут, а на Зеленолужской - каждые 8.