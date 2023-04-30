Поездка Лукашенко в Гомельскую область стала ориентиром для всей страны: в приоритете порядок и развитие

Дисциплина и работа с кадрами. Совещание в Гомельской области накануне расставило ряд акцентов для работы по всей стране. Речь идет не только об управлении из Минска. Президент скажет: "На местах все видно, мы умеем все делать как надо, вопрос, почему не всегда делаем?"

Тем более что условия созданы. Когда речь идет про пострадавшие от Чернобыля территории, в Беларуси никогда не жалели денег на их восстановление. А теперь уже речь идет про развитие. Поэтому часть традиционной поездки в Гомельскую область Президента на неделе годовщины трагедии была связана, конечно, с памятью.

А часть уже с критикой и конкретными поручениями. Коснулись и заполняемости ферм, и мелиорации, и состояния полей, и падежа скота, и восстановления техники. Все это миллиарды рублей.

Речь о зарплатах и условиях для специалистов пойдет на совещании тоже. Все знают, как могут работать аграрии: и за двоих, и за троих, и в несколько смен. Для начальника важно этот процесс и мотивацию организовать.

А людям, кроме зарабатывания денег, помнить, что это их земля. Что сейчас сев, потом уборочная, поскольку мы аграрная страна. От этого очень зависит качество нашей жизни. И не где-то там, в Минске, а здесь, на местах. Деньги - это важно.

И аграрии хорошо зарабатывают, если в хозяйстве толковый руководитель. Но не менее важно чувствовать, что ты что-то создаешь. Ты созидаешь. Не приходишь на работу "отбыть номер", а делаешь что-то вкусное, хорошее, красивое.

Что-то выросло благодаря твоему труду. Вот об этом все время говорит Президент. "По пунктам" в репортаже наших корреспондентов.

Андрей Кашкан почти два десятка лет работает в одном и том же хозяйстве "Заря". Делится семейной новостью - сын собирается пойти по его стопам, в этом году поступает на агрофак в сельхозакадемию. Нравится очевидное будущее. Жизнь не в мегаполисе, свой дом, хорошая зарплата. Родители, конечно, поддерживают. На своем опыте знают, если хозяйство крепкое, ты сам специалист, с руководством есть понимание - можно очень хорошо себя чувствовать в профессии.





Андрей Кашкан, механизатор ЗАО "Агрокомбинат "Заря":

Я вот прихожу к 7 часам и до 23 часов работаю. Машину можно поставить и в 8 часов, но заработка не будет. Сейчас такая пора - посевная. Она дает шанс заработать немалые деньги. Но можно заработать 4 тысячи в месяц. Должно идти от души, тогда и зарплата, и показатели хорошие.

5 мая (и то для Витебской области), для остальных 1-го - срок, когда в Беларуси должна закончиться посевная. Почти все культуры, включая сахарную свеклу. Так доложит Президенту министр сельского хозяйства. Хотя разговор с заместителем премьера и губернатором, как только Александр Лукашенко приземлится на Гомельщине, начнется с другой проблемы. С Президентом здесь спорить сложно - опытный аграрий критикует очень аргументированно.



Глава государства поинтересовался, полностью ли укомплектованы скотом построенные новые и модернизированные МТК. Ему доложили, что пока нет, работа в этом направлении ведется. "Если мы не поставим скот в технологические помещения - комплексы молочно-товарные, где доиться корова будет не вручную, не в молокопровод, а в доильном зале, - не поставим никакого молока и качества не будет", - обратил внимание белорусский лидер. 5 мая (и то для Витебской области), для остальных 1-го - срок, когда в Беларуси должна закончиться посевная. Почти все культуры, включая сахарную свеклу. Так доложит Президенту министр сельского хозяйства. Хотя разговор с заместителем премьера и губернатором, как только Александр Лукашенко приземлится на Гомельщине, начнется с другой проблемы. С Президентом здесь спорить сложно - опытный аграрий критикует очень аргументированно.Глава государства поинтересовался, полностью ли укомплектованы скотом построенные новые и модернизированные МТК. Ему доложили, что пока нет, работа в этом направлении ведется. "Если мы не поставим скот в технологические помещения - комплексы молочно-товарные, где доиться корова будет не вручную, не в молокопровод, а в доильном зале, - не поставим никакого молока и качества не будет", - обратил внимание белорусский лидер.

Вторая тема - состояние полей. Сверху все видно, что неухожено, позаброшено или в принципе плохо сделано (речь про те же мелиоративные каналы) - это практика многих лет. Единственное, что может заставить держать эти системы в полном порядке.



"Очень медленно идет. Надо ускоряться. Сегодня эту копейку (средства на мелиорацию - прим. БЕЛТА) вырвали тремя пальцами, а завтра может не быть. И под ответственность руководителей. Надо отвечать, следить за каналами, дамбами, регулировать водный режим. Под подпись каждому руководителю: вот твои поля - отвечай", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что надо мгновенно работать, особенно в ряде мест, которые важно спасти в первую очередь. "Я не о восстановлении, не о мелиорации, а о спасении некоторых участков. Самое тяжелое впечатление - от запущенности полей и отсутствия культуры земледелия. Самое страшное это", - отметил Президент.





Александр Лукашенко акцентировал внимание, что вложенные сейчас в мелиорацию деньги надо расходовать эффективно, в последующем следить за состоянием этих территорий. "Чтобы мы, вложив деньги... А наши дети потом опять не разворачивали эту работу. Железная должна быть дисциплина. Поддерживать надо. Это золотые земли", - сказал глава государства.

Золотые во всех смыслах этого слова. На чернобыльские регионы для того, чтобы они возвращались к полноценной жизни, тратили не миллионы - миллиарды. Шесть спецпрограмм с большими денежными потоками уходили и продолжают уходить именно сюда. И в правильных руках это работает.



"Звезда" - одно из старейших хозяйств в стране. Флагман сельхозпроизводства. Почти за сто лет пережили в том числе и последствия аварии на ЧАЭС, и земли их из оборота выводили, и люди массово уезжали. Сегодня совсем другая картина. 50 % дохода района - от продажи сельхозпродукции. Это при всех сложностях, связанных с остатками радиации.



Владимир Сахаров, главный агроном ОАО "Звезда":

Где меньше зараженность выбираем, чтоб чистая продукция была. В рапсе много стронция и цезия, он идет уже на технические цели. Тот, который хороший, идет на продовольственные цели.

Ставка на кормовую базу, все-таки в хозяйстве 5 молочно-товарных ферм. На подходе уборка люцерны.



Впервые засеяли люпин – насыщенную белком культуру. С господдержкой обновили машинный парк, приобрели только в прошлом сезоне еще 5 новых комбайнов. "Звезда" справляется, говорит главный зоотехник.



Елена Малашкина, главный зоотехник ОАО "Звезда":

Поколение новое пришло специалистов, начали здесь работать. И все потихоньку возродилось. Вот мы находимся на территории комплекса, его построили нам по чернобыльской программе. Поддержка огромная.

И таких примеров немало в регионе. Чего хочет Президент? Чтобы все были такими. И приводит в пример совершенно нормальные аргументы хозяйственника. Что вам мешает зарабатывать и давать результат? Бесхозяйственность? Неумение рассчитать, что будет на перспективу? Так это можно поправить. И речь не только о Гомельской области.



В историях о бесхозяйственности еще одна тема в топах - техника. Комбайн в среднем стоит около 150 тыс. рублей. И их же нужно не один и не два хозяйству. Ресурсы на это тратятся колоссальные. Вопрос: почему эту технику некоторые руководители через 8-10 лет хотят списать?



Понятно, что все это звенья одной цепи. Лукашенко хочет отдачи же не для себя или Минска - людей, которые живут здесь. Которые, он видел, как пострадали от аварии, как вынуждены были искать где-то прибежище. И никто не хотел. Все хотели домой. Этим страшен Чернобыль. Он лишал людей корней. Свеча в память о всех жертвах. В приходе Преображения Господня Президенту подарят икону как символ памяти и молитв за тех, кто отдал жизнь за эти земли. А на улице главу государства уже будут ждать люди и с вопросами, и с благодарностями, и обязательно сфотографироваться. Близкий народу Президент не отказывает.



К Президенту обратилась одна из женщин с такими словами: "Огромное спасибо от лица многодетных. Я гражданка Украины, вы мне дали гражданство Беларуси. Я этим очень сильно горжусь. И живу. У меня четверо детей. Огромное вам спасибо". "Молодец, что четверо детей!" - сказал глава государства.





Пришедшие люди говорили много о важности мира и спокойной жизни для детей и внуков.

"Я воевать не хочу", - сказал Александр Лукашенко. Эти слова люди встретили аплодисментами. "Мы тоже не хотим! Нам нужен мир!" - раздались возгласы из толпы.

Совещание с активом области - традиционная форма общения в регионе. Но в этот раз этим совещанием поменялся тон разговора. Мы уже не спасаем, а развиваем область. Отсюда и новые задачи.



"Вы знаете, эта область мне не чужая. Эта область мне фактически как родная. Я всегда подчеркивал на любых форумах, конференциях, референдумах, выборах: Гомельская область всегда меня поддерживала больше, чем какая-либо другая область. Здесь трудолюбивые, мудрые, закаленные и безгранично любящие эту землю люди. Но из-за нашей бесконтрольности, нытья "ах, чернобыльцы, ах, чернобыльцы" мы расслабились и не заметили, как начали терять эту область. И среди этого огромного количества трудолюбивых, мудрых людей появились дельцы, жулики и ворье. Пусть их немного, но этот процесс надо остановить. Поэтому сюда и был направлен новый губернатор и новый уполномоченный Президента по этой области", - сказал Александр Лукашенко.



Начинается она в поле. Опять, по кругу, но надо понимать, что этот процесс - посевная - должен идти от и до. Без перерывов, задержек и уж тем более ошибок.



Отдельно про мелиорацию. Вообще это слово означает "процессы улучшения земель" в зависимости от того, что нужно земле в конкретном регионе. Треть всех наших условно полей, для понимания, относят к мелиорированным. Они дают 30 % аграрной продукции, в том числе более половины кормов при условии, что за ними будет организован надлежащий уход.





Культура земледелия. Контроль за всем - от технологий сева до состояния второстепенных полевых дорог. Это не просто правильно - должно быть вбито в подкорку тех, кто занимается сельским хозяйством, как умыться с утра. По травам Президент работу оценит как неудовлетворительную. А это ведь корма. И еще, почему белорусы весной и осенью, сделает акцент Александр Лукашенко, не едят свои овощи? Это ведь и правда вопрос решаемый.



И все это не только про Гомель и область. Это работающая система для всей страны. Просто вот здесь точно нельзя даже минимально недоработать.



Аграриям эти посылы, конечно, понятны. И тут нет ничего, с чем не согласится хороший руководитель. Сельское хозяйство на сегодня - одна из самых прибыльных отраслей. Так почему не качать ее почти как нефть.





Екатерина Заровская,гендиректор ЗАО "Агрокомбинат "Заря": Я руковожу хозяйством больше пяти лет. За все это время у меня не было ситуаций с работниками, чтобы мне приходилось заставлять выходить их на работу. Все понимают, что посевная кормит год, это работа от темна до темна. И заработная плата формируется на поле, на ферме, на рабочем месте.

На выходе с совещания Президента опять окружили люди. И тут уже речь пошла действительно о главном.



"Ну, а вам спасибо за терпение. Вы просто молодцы. Я вот чувствую, насколько белорусы, особенно здесь на юге - Гомельщина, Брестчина, поскольку это прифронтовые области, - насколько люди уже начали ценить жизнь. Дайте только мир! Будет вам мир, не волнуйтесь. Главное, чтобы вы спокойно работали, растили своих детей. Вы не волнуйтесь", - подытожил Президент. На выходе с совещания Президента опять окружили люди. И тут уже речь пошла действительно о главном."Ну, а вам спасибо за терпение. Вы просто молодцы. Я вот чувствую, насколько белорусы, особенно здесь на юге - Гомельщина, Брестчина, поскольку это прифронтовые области, - насколько люди уже начали ценить жизнь. Дайте только мир! Будет вам мир, не волнуйтесь. Главное, чтобы вы спокойно работали, растили своих детей. Вы не волнуйтесь", - подытожил Президент.