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Погашение кредита на строительство БелАЭС планируется отсрочить на год
Начало погашения выданного Россией кредита на строительство БелАЭС будет отсрочено на один год. Это предусмотрено проектом протокола, одобренного распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина и опубликованного на российском официальном интернет-портале правовой информации, пишет БелТА.
Протоколом будут внесены изменения в белорусско-российское соглашение от 2011 года о выделении Россией кредита в размере $10 млрд на строительство Белорусской АЭС. Проектом протокола устанавливается, что погашение кредита начнется не позднее 1 апреля 2024 года. Кроме того, документ фиксирует, что все платежи по кредиту будут производиться в российских рублях. В настоящее время дата начала погашения кредита установлена на 1 апреля 2023 года.
Распоряжением Министерству финансов и МИД России поручено провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать протокол.
Фото:БелТА
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