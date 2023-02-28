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Погашение кредита на строительство БелАЭС планируется отсрочить на год

Погашение кредита на строительство БелАЭС планируется отсрочить на год

Начало погашения выданного Россией кредита на строительство БелАЭС будет отсрочено на один год. Это предусмотрено проектом протокола, одобренного распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина и опубликованного на российском официальном интернет-портале правовой информации, пишет БелТА.

Протоколом будут внесены изменения в белорусско-российское соглашение от 2011 года о выделении Россией кредита в размере $10 млрд на строительство Белорусской АЭС. Проектом протокола устанавливается, что погашение кредита начнется не позднее 1 апреля 2024 года. Кроме того, документ фиксирует, что все платежи по кредиту будут производиться в российских рублях. В настоящее время дата начала погашения кредита установлена на 1 апреля 2023 года.

Распоряжением Министерству финансов и МИД России поручено провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать протокол.

Фото:БелТА

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