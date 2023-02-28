Погашение кредита на строительство БелАЭС планируется отсрочить на год

Начало погашения выданного Россией кредита на строительство БелАЭС будет отсрочено на один год. Это предусмотрено проектом протокола, одобренного распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина и опубликованного на российском официальном интернет-портале правовой информации, пишет БелТА.

Протоколом будут внесены изменения в белорусско-российское соглашение от 2011 года о выделении Россией кредита в размере $10 млрд на строительство Белорусской АЭС. Проектом протокола устанавливается, что погашение кредита начнется не позднее 1 апреля 2024 года. Кроме того, документ фиксирует, что все платежи по кредиту будут производиться в российских рублях. В настоящее время дата начала погашения кредита установлена на 1 апреля 2023 года.