Погиб белорусский фристайлист Максим Густик

В возрасте 35 лет трагически погиб старший тренер национальной команды Беларуси по фристайлу Максим Густик. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта и туризма.

Во время активной спортивной карьеры Максим Густик не раз становился победителем и призером этапов Кубка мира, в 2015 году был бронзовым призером чемпионата мира в лыжной акробатике.

