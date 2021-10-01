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Погибшего офицера КГБ проводили в последний путь с воинскими почестями
Страна простилась с Дмитрием Федосюком - настоящим героем и патриотом, офицером подразделения "Альфа" Комитета госбезопасности Беларуси. Дмитрий погиб 28 сентября при выполнении служебного задания по выявлению причастных к террористической и экстремистской деятельности. Он погиб, чтобы наши дети спокойно ходили в школы, а мы каждый день возвращались домой. Ради нас в этот вечер он не вернулся к своей жене и ребенку. Ксения Лебедева продолжит тему.
Прощание с героем
У Дома культуры имени Дзержинского люди начали собираться еще до начала церемонии прощания с Дмитрием. В руках цветы. На глазах слезы, которые, отворачиваясь от камер, скрывают. Терпение, чтобы дождаться своей очереди отдать дань уважения настоящему герою.
Невосполнимая боль потери не только для родных, близких, сослуживцев, но и для всей страны. Для многих эта трагедия стала личной.
Беларусь простилась с погибшим офицером КГБ
В тот день в спецоперации по выявлению причастных к террористической и экстремистской деятельности Дмитрий не должен был участвовать. Попросил. Не взять не могли… Говорят, он всегда был инициативен, был первым, был одним из лучших в подразделении. 28 сентября в квартиру на улице Якубовского он тоже пошел первым из группы, прикрывая тех, кто стоял за его спиной. Ответным огнем Дмитрий ликвидировал подозреваемого и своего убийцу, как позже стало понятно.
Диме был всего 31. Оттого тяжелее была последняя встреча. Но еще тяжелее осознавать, что что-то мы делаем не так. Слишком лояльны, слишком добры к оппонентам что ли. Но это не слабость, а человечность и понимание, что у них тоже есть семьи, и их ждут жены с детьми. Теперь мы готовы сделать работу над ошибками.
Погибшего офицера КГБ проводили в последний путь с воинскими почестями
Слез не сдерживают даже самые закаленные. Но это другое... Слова поддержки высказали все неравнодушные к трагедии семье и всем, кто был рядом с Димой в тот роковой момент, кто, как и он, выполнял боевую задачу с риском для жизни.
Вечная память герою, погибшему при исполнении служебного долга
Сегодня Дима с позывным "Нирвана" ушел в последний путь. Его похоронили на Восточном кладбище столицы. Офицера, настоящего патриота своей страны, проводили с воинскими почестями. Героями рождаются и умирают.
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