Страна простилась с Дмитрием Федосюком - настоящим героем и патриотом, офицером подразделения "Альфа" Комитета госбезопасности Беларуси. Дмитрий погиб 28 сентября при выполнении служебного задания по выявлению причастных к террористической и экстремистской деятельности. Он погиб, чтобы наши дети спокойно ходили в школы, а мы каждый день возвращались домой. Ради нас в этот вечер он не вернулся к своей жене и ребенку. Ксения Лебедева продолжит тему.

Прощание с героем

У Дома культуры имени Дзержинского люди начали собираться еще до начала церемонии прощания с Дмитрием. В руках цветы. На глазах слезы, которые, отворачиваясь от камер, скрывают. Терпение, чтобы дождаться своей очереди отдать дань уважения настоящему герою.

Невосполнимая боль потери не только для родных, близких, сослуживцев, но и для всей страны. Для многих эта трагедия стала личной.

Беларусь простилась с погибшим офицером КГБ

В тот день в спецоперации по выявлению причастных к террористической и экстремистской деятельности Дмитрий не должен был участвовать. Попросил. Не взять не могли… Говорят, он всегда был инициативен, был первым, был одним из лучших в подразделении. 28 сентября в квартиру на улице Якубовского он тоже пошел первым из группы, прикрывая тех, кто стоял за его спиной. Ответным огнем Дмитрий ликвидировал подозреваемого и своего убийцу, как позже стало понятно.

Диме был всего 31. Оттого тяжелее была последняя встреча. Но еще тяжелее осознавать, что что-то мы делаем не так. Слишком лояльны, слишком добры к оппонентам что ли. Но это не слабость, а человечность и понимание, что у них тоже есть семьи, и их ждут жены с детьми. Теперь мы готовы сделать работу над ошибками.

Погибшего офицера КГБ проводили в последний путь с воинскими почестями

Слез не сдерживают даже самые закаленные. Но это другое... Слова поддержки высказали все неравнодушные к трагедии семье и всем, кто был рядом с Димой в тот роковой момент, кто, как и он, выполнял боевую задачу с риском для жизни.

Вечная память герою, погибшему при исполнении служебного долга