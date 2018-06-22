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Погибших во время войны вспоминают сегодня и в Центральном регионе

77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны вспоминают сегодня и в Минской области. Печальная дата - 22 июня 1941 года - изменила судьбу миллионов людей. В нашей стране нет семьи, которую не затронуло бы военное лихолетье. Более 600 населенных пунктов сгорели в пламени войны, треть из них не восстановились. В войну оборвалась и история деревни Литовец в Дзержинском районе. Во время карательной операции погибли почти две сотни жителей, 58 - дети. Сегодня на месте трагедии - памятный митинг.

Во время патриотических акций и памятных мероприятий жертв войны в эти июньские дни вспоминают по всей Минской области.

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