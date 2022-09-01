Погода на 2-4 сентября: ночью ожидаются заморозки, днем воздух прогреется до 22 градусов

В первые выходные сентября местами по Беларуси ожидаются небольшие ночные заморозки, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды

В пятницу, 2 сентября, ночью прогнозируется небольшая облачность, днем - переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем северо-западный, 4-9 м в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, местами ожидаются заморозки до -2 градусов, днем столбики термометров покажут от 14 до 20 градусов тепла.

В выходные, 3-4 сентября, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер неустойчивый, 3-8 м в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1 до +8 градусов, местами ожидаются заморозки до -3 градусов. В дневные часы синоптики прогнозируют от +14 (по северу) до +22 градусов (по югу страны).