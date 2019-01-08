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Минус 20 градусов ожидает белорусов грядущей ночью

Днем в Брестской и Гродненской областях кратковременный снег, слабая метель, гололедица. Температура днем будет 7-13 мороза. Такая холодная погода сохранится до субботы. Ожидается и сильный ветер - до 14 метров в секунду.
В выходные морозы ослабеют, а фронт с Западной Европы принесет осадки. Кстати, синоптики говорят, что январь в Беларуси будет холоднее нормы, и крещенские морозы тоже придут.

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