Минус 20 градусов ожидает белорусов грядущей ночью

Днем в Брестской и Гродненской областях кратковременный снег, слабая метель, гололедица. Температура днем будет 7-13 мороза. Такая холодная погода сохранится до субботы. Ожидается и сильный ветер - до 14 метров в секунду.

В выходные морозы ослабеют, а фронт с Западной Европы принесет осадки. Кстати, синоптики говорят, что январь в Беларуси будет холоднее нормы, и крещенские морозы тоже придут.