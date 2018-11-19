3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Погода меняется на зимнюю. В прогнозах синоптиков до минус 3
В эти дни водителям следует быть особенно внимательными. Погода меняется на зимнюю. В прогнозах синоптиков до минус 3. Но преимущественно без осадков. Только сегодня ночью местами пройдет мокрый снег. Завтра днем от 0 до плюс 3. В среду в ночные часы похолодает. Будет до 13 мороза, днем от минус 3.
В выходные ситуация изменится. Влажные воздушные массы принесут мокрый снег. Возможен туман. Дневная температура около 2 с плюсом.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов