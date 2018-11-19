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Погода меняется на зимнюю. В прогнозах синоптиков до минус 3

В эти дни водителям следует быть особенно внимательными. Погода меняется на зимнюю. В прогнозах синоптиков до минус 3. Но преимущественно без осадков. Только сегодня ночью местами пройдет мокрый снег. Завтра днем от 0 до плюс 3. В среду в ночные часы похолодает. Будет до 13 мороза, днем от минус 3.

В выходные ситуация изменится. Влажные воздушные массы принесут мокрый снег. Возможен туман. Дневная температура около 2 с плюсом.

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