В эти дни водителям следует быть особенно внимательными. Погода меняется на зимнюю. В прогнозах синоптиков до минус 3. Но преимущественно без осадков. Только сегодня ночью местами пройдет мокрый снег. Завтра днем от 0 до плюс 3. В среду в ночные часы похолодает. Будет до 13 мороза, днем от минус 3.