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Погода на 16 июля

Погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса.

Днем 16 июля максимальная температура воздуха во многих районах республики достигнет +30 +34°С, местами +35 +36°С. 17-18 июля сохранится жаркая погода.


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