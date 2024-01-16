Погода на 16 января - ожидаются метель и сильный ветер

16 января в Беларуси ожидаются метель и сильный ветер, пишет БЕЛТА.



Сегодня погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Балтийского моря на Ленинградскую область России. Начнет поступать холодная воздушная масса. Погода будет облачной, днем с прояснениями. Пройдет снег, местами ожидается метель. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, утром и днем на большей части территории страны - сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток - минус 3-8 градусов.

