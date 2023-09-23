Погода на 24 сентября - дожди и грозы

24 сентября в Беларуси ожидаются дожди и грозы, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами прогнозируется слабый туман. Ветер ожидается южный с переходом на северо-западный, северный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла. Днем будет от плюс 16 градусов по северо-западу до плюс 29 градусов по юго-востоку.