3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Погода на 24 сентября - дожди и грозы
24 сентября в Беларуси ожидаются дожди и грозы, пишетБЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами прогнозируется слабый туман. Ветер ожидается южный с переходом на северо-западный, северный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла. Днем будет от плюс 16 градусов по северо-западу до плюс 29 градусов по юго-востоку.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Беляев: Байден с его администрацией совершили очень много зла для Европы
Трамп не будет переживать ни за Беларусь, ни за Россию, ни за страны Европы - Беляев
Протестующие в Абхазии составили списки групп для обороны захваченных зданий
Представители абхазской оппозиции создали координационный совет для переговоров с властями
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе