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Прогноз погоды на 26 мая

Погодные условия в Беларуси в основном будет определять система фронтальных разделов, смещающаяся с юго-запада Европы. 26мая (среда) в отдельных районах республики ожидаются грозы, в ночные часы местами сильные дожди, днем - усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

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