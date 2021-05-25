Прогноз погоды на 26 мая

Погодные условия в Беларуси в основном будет определять система фронтальных разделов, смещающаяся с юго-запада Европы. 26мая (среда) в отдельных районах республики ожидаются грозы, в ночные часы местами сильные дожди, днем - усиление ветра порывами до 15-18 м/с.