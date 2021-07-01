Погода на 2 июля

Погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по южной половине скажется влияние фронтального раздела.

2 июля на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в дневные часы отдельных районах град. По южной половине ночью местами, днем во многих районах сильные ливни.