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Погода на 7 июля

Погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, днем по западу скажется влияние теряющего активность фронтального раздела.

Днем 7 июля в отдельных районах страны максимальная температура воздуха достигнет +30°С. В дневные часы местами по западу республики ожидаются грозы.


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