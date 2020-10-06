Погода на 7 октября

Погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по восточной части республики скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта.

В ночные и утренние часы 7октября (среда) в отдельных районах республики ожидается туман. Ночью местами по Гомельской и Могилевской областям – грозы и сильные дожди.