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Погода на 7 октября

Погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по восточной части республики скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта.

В ночные и утренние часы 7октября (среда) в отдельных районах республики ожидается туман. Ночью местами по Гомельской и Могилевской областям – грозы и сильные дожди.

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