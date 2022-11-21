Погода на неделе будет по-настоящему зимняя

Снег с дождем и гололедица ожидается в Беларуси с 21 по 27 ноября. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Республиканский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Несмотря на то, что на календаре еще только ноябрь, погода уже по-настоящему зимняя: среднесуточная температура воздуха опустились на 4-9 градусов ниже средних многолетних значений и больше соответствуют концу декабря. Кроме того, на большей части территории уже установился снежный покров. Так, к утру понедельника высота сугробов по стране колеблется от 1 см до 15 см, местами по востоку страны - до 19 см", - рассказали в Белгидромете.

22 ноябряатмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины на Брянскую область России, принесут очередную порцию осадков в Беларусь. При этом температура воздуха немного повысится. Во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Временами будет идти снег, ночью на большей части территории Гомельской и Могилевской областей - сильный снег. По востоку страны местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, будет и гололед. В отдельных районах может сгущаться слабый туман, на дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до минус 6 градусов, а днем - от минус 5 до плюс плюс 1 градуса.



В среду,

23 ноября

, фронтальные разделы покинут территорию нашей страны. Фон атмосферного давления начнет расти и в большинстве районов существенных осадков не ожидается, лишь в ночные и утренние часы под влиянием неустойчивых воздушных масс местами по северо-востоку страны прогнозируется кратковременный снег. На отдельных участках дорог будет скользко.

Температура воздуха ночью составит минус 2-7 градусов, а при прояснениях - минус 8 -11 градусов. Днем ожидается от минус 5 градусов до плюс 1 градуса.

В четверг,

24 ноября

, скажется влияние очередной фронтальной системы, смещающейся с территории Украины, которая обусловит ночью местами, утром и днем на большей части территории страны осадки (снег, мокрый снег и дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 градуса по юго-западу до минус 9 градусов по северо-востоку страны, при прояснениях - до минус 12 градусов. Днем температура воздуха составит минус 3 - плюс 2 градуса.

По предварительному прогнозу, в конце рабочей недели и на предстоящих выходных в Беларуси сохранится неустойчивый характер погоды.

В пятницу,

25 ноября

, на большей части территории страны ожидаются осадки (снег, мокрый снег и дождь). В отдельных районах будет туман и гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью охладится до минус 5 - плюс 2 градусов. Днем будет минус 3 - плюс 3 градуса.

В субботу-воскресенье,

26-27 ноября

, местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица.

Ночью температура воздуха составит минус 5 - плюс 1 градус, при прояснениях - до минус 8 градусов. Днем синоптики обещают от минус 3 до плюс 3 градусов

.