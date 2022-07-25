Погода на неделю: похолодание, грозы и дожди

Похолодание и дожди прогнозируют синоптики во второй половине недели в Беларуси.

"В первой половине недели в Беларуси сохранится умеренно теплая погода с температурным фоном около климатической нормы и на 1-2 градуса выше. При этом во вторник, 26 июля, по западным регионам страны температура воздуха в разгар дня будет достигать +30-31 °C", - цитирует БелТА Белгидромет.

Синоптики прогнозируют: во второй половине недели начнет поступать более прохладный воздух. Температурный фон понизится и будет в основном около средних многолетних значений и на 1-2 градуса ниже.

26 июля преимущественно без осадков. Днем местами по западу страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируют неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Ночью температура воздуха составит +11-17 °C, местами воздух охладится до +8-10 °C. Днем воздух прогреется до +24-29 °C, по западу до +30-31 °C.

27 июля на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами вероятны грозы. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +19 °C. Днем температура достигнет +20-26 °C, по юго-востоку +29 °C.

28 июля ожидается преимущественно без осадков. Ночью по востоку и днем по северу страны местами возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +9-16 °C, днем +19-26 °C.

29 июля преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью опустится до +9-16 °C. Днем до +18-25 °C, по югу до 27 °C тепла.

30 июля также преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ночью воздух охладится до +7-14 °C. Днем ожидается +18-25 °C, по югу +27 °C.