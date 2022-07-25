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Погода на неделю: похолодание, грозы и дожди
Похолодание и дожди прогнозируют синоптики во второй половине недели в Беларуси.
"В первой половине недели в Беларуси сохранится умеренно теплая погода с температурным фоном около климатической нормы и на 1-2 градуса выше. При этом во вторник, 26 июля, по западным регионам страны температура воздуха в разгар дня будет достигать +30-31 °C", - цитирует БелТА Белгидромет.
Синоптики прогнозируют: во второй половине недели начнет поступать более прохладный воздух. Температурный фон понизится и будет в основном около средних многолетних значений и на 1-2 градуса ниже.
26 июля преимущественно без осадков. Днем местами по западу страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируют неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Ночью температура воздуха составит +11-17 °C, местами воздух охладится до +8-10 °C. Днем воздух прогреется до +24-29 °C, по западу до +30-31 °C.
27 июля на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами вероятны грозы. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +19 °C. Днем температура достигнет +20-26 °C, по юго-востоку +29 °C.
28 июля ожидается преимущественно без осадков. Ночью по востоку и днем по северу страны местами возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +9-16 °C, днем +19-26 °C.
29 июля преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью опустится до +9-16 °C. Днем до +18-25 °C, по югу до 27 °C тепла.
30 июля также преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ночью воздух охладится до +7-14 °C. Днем ожидается +18-25 °C, по югу +27 °C.
31 июля местами, в основном по южной половине страны, прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью ожидается от 8 до 15 с плюсом, по югу +17 °C. Днем до +17-23 °C, местами до +25 °C.
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