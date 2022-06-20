Погода на вторник 21 июня 2022

По всей республике пройдут дожди, временами сильные, ожидаются и грозы, при грозах усиление ветра порывами до 15-20 м/с. По юго-западу республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, ночью и утром местами 21-24 м/с. В ночные и утренние часы на большей части территории ожидаются грозы и сильные дожди.