Погода на выходные в Беларуси: днем до плюс 24 градусов, возможны осадки

Летняя суббота и осенняя свежесть воскресенья, возможны небольшие дожди. Такую погоду на выходные прогнозируют синоптики. Днем - максимум до плюс 24, ночью - до 15 тепла. Под занавес выходных неустойчивые воздушные массы со Скандинавии принесут прохладу.