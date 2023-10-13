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Погода на выходные в Беларуси: днем до плюс 24 градусов, возможны осадки

Летняя суббота и осенняя свежесть воскресенья, возможны небольшие дожди. Такую погоду на выходные прогнозируют синоптики. Днем - максимум до плюс 24, ночью - до 15 тепла. Под занавес выходных неустойчивые воздушные массы со Скандинавии принесут прохладу.

Погода в выходные будет выше климатической нормы. Начало же рабочей недели прогнозируют с заметным арктическим акцентом: похолодает и подморозит.

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