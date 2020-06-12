Погода в выходные. Жара спадет

Жара спадает, теплая и дождливая погода сохранится в Беларуси до понедельника.



В субботу, 13 июня, по республике ночью местами, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем в отдельных районах 15-18 м/с.Ночью температура воздуха составит плюс 14-20, днем воздух прогреется до плюс 18-24, по югу до 25-29 тепла.



В воскресенье, 14 июня, дожди ожидаются на большей части территории республики, в отдельных районах сильные, местами грозы.Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.Температура воздуха ночью плюс 11-17, днем плюс 16-23.



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