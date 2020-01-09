Погода не помеха зимним активностям

На столичной лыжероллерной трассе и днем, и вечером много любителей зимнего катания. Вдоль трассы установлены фонари для удобства посетителей. До позднего вечера работает прокат спортивной экипировки. Сама снежная дорога протяженностью 550 метров полностью сформирована из искусственного снега. По словам лыжников-любителей и профессионалов, на покрытии катается отлично.



Трасса принимает лыжников с 9:00 до 21:00 каждый день. Когда в Минске установится минусовая температура, дистанцию дополнят снежными горками для катания на тюбингах и санях.



