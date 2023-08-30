Погода в Беларуси 30 августа

В Беларуси жара. Днем 30 августа во многих районах страны максимальная температура воздуха достигнет 29-34 градусов, местами по Гомельской области +35°С. По западу синоптики прогнозируют сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. В столице в период с 13 до 18 часов ожидается гроза.