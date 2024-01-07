Погода в Беларуси - 7 января в стране ожидается до 26 мороза

В Беларуси сегодня до 26 мороза. Будет преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Медики советуют тепло одеваться, чтобы избежать обморожений и быть аккуратными на ступеньках подъездов, переходов и остановках общественного транспорта. В эти дни в разы увеличилось обращение с гололедными травмами.