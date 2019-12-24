Погода в Беларуси бьет рекорды

Вчера в Гомеле синоптики зафиксировали 10,6 градуса тепла, в Брагине - 10,9 градуса выше нуля. До этого так тепло в декабре было в 2015 году. В Брестском регионе из-за нетипичной для первого месяца зимы погоды зацвела ветреница. Повышенный фон и дожди ожидаются в Беларуси и в ближайшие дни. К концу рабочей недели синоптики прогнозируют похолодание и снег.



