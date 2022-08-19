Погода в Беларуси: когда ждать похолодания

В Беларуси продолжается настоящее лето. В ближайшие выходные погоду будут определять теплые воздушные массы, однако возможны кратковременные дожди, местами грозы. По большей территории Беларуси сохранится тенденция знойного августа.



Эти же воздушные массы будут контролировать погодные условия и в течение следующей недели. Похолодание не ожидается. В отдельных районах температура может подняться до +35 °C.





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