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Погода в Беларуси на неделе будет контрастной: ветер, незначительные морозы, а в выходные до +10

Снежная пелена сегодня окутала практически всю Беларусь и осадки продолжаются. При этом неделя ожидается ветреной: во вторник и среду порывы будут достигать 20 метров в секунду. Контрастами запомнится и температурный фон: ночью от 7 мороза по северо-востоку до 6 тепла по юго-западу. Днем от минус 4 до плюс 8. Во второй половине недели заметно похолодает.

В выходные вернется тенденция к плюсу. Ночью незначительные морозы, а днем - до +10 градусов. На большей части страны ожидается снег с переходом в мокрый снег и дождь. Местами туман, на дорогах гололедица.

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