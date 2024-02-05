Погода в Беларуси на неделе будет контрастной: ветер, незначительные морозы, а в выходные до +10

Снежная пелена сегодня окутала практически всю Беларусь и осадки продолжаются. При этом неделя ожидается ветреной: во вторник и среду порывы будут достигать 20 метров в секунду. Контрастами запомнится и температурный фон: ночью от 7 мороза по северо-востоку до 6 тепла по юго-западу. Днем от минус 4 до плюс 8. Во второй половине недели заметно похолодает.