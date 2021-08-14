Погода в Беларуси на выходные - жарко и дождливо

В Беларуси экватор августа радует жаркой погодой.Столбики термометров в выходные поднимутся до 30-градусной отметки. Правда, местами синоптики обещают кратковременные дожди, иногда с грозами. Сегодня преимущественно на западе страны. А вот завтра под удар стихии попадут и другие регионы. Такая же погода сохранится и в понедельник.



