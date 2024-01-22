На раннюю весну в этом году рассчитывать не стоит, уверяют синоптики

Погода в феврале будет похожа на ту, что мы наблюдаем в январе.Рассчитывать на раннюю весну в этом году не стоит. Зима хоть и перешагнула экватор, но уступит очень нескоро.



В последнюю неделю января, по прогнозам синоптиков, белорусов ждет довольно комфортная для этого времени года погода. Температурный фон окажется на несколько градусов выше климатической нормы, пишет портал 1prof.by.

Этой зимой не всем приходятся по душе затяжные температурные "качели". Зато любители активного отдыха, в том числе дети, не нарадуются большому количеству снега. С 22 по 28 января белорусов ждет сравнительно высокая температура воздуха.