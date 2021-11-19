Погода в Беларуси в выходные: дождь, порывистый ветер и до + 11°С

Дождливая погода ожидает и белорусов. На завтра объявлен оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра. Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от + 2°С по северо-востоку до + 10°С по юго-западу.