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Погода в Беларуси вновь меняет декорации

В начале недели ожидается стабильная плюсовая температура. Завтра синоптики прогнозируют усиление осадков и до 8 тепла. На дорогах местами гололедица. В среду и четверг днем термометры покажут до плюс 7. Однако ночью подморозит до минус 5.

К концу недели погода испортится. В пятницу по всей стране ожидается понижение температуры - от минус 3 до плюс 4. В выходные сохранится зимний характер погоды.

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