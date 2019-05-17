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Погода в эти выходные порадует жителей Минска и области

Тепло и без осадков. Погода в эти выходные порадует жителей Минска и области. В субботу ночью около плюс 11, днем столбики термометров поднимутся до 24 градусов. Осадки маловероятны. В воскресенье и первые дни новой рабочей недели погода существенно не изменится - будет тепло и солнечно.

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