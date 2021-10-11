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Погода в Минске: кратковременные дожди и +14°С
Начало рабочей недели в столице и области пройдет под аккомпанемент кратковременных дождей. Днем столбики термометров покажут от 9 до 15 тепла. Ночью ожидается до плюс 6, местами возможны заморозки до минус 4 градусов. Водителям следует быть внимательными на дорогах - утром синоптики прогнозируют слабый туман.
В конце недели в столице будет без осадков. Дневной максимум - 14 градусов тепла.
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