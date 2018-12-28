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Погода в праздничные дни будет снежной, но не морозной

Дневная температура воздуха в столице в выходные около 0 градусов. Такая же погода и в понедельник - 31 декабря. В Минске прогнозируют метелицу. А в новогоднюю ночь - небольшой минус и также снег.

И такая же погода сохранится до середины следующей недели. В столице и Минской области ожидается мокрый снег.

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